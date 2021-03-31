В России расширили возможности получения максимального пособия по безработице

Правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице. Изменения касаются уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, которые находятся в декретном отпуске. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Сейчас максимальный уровень пособия составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. По действующим правилам гражданам выплачивается пособие с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

«Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов», — пояснили в правительстве.

В первые три месяца уволенные по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия граждане будут получать среднюю зарплату по прошлому месту работу. Однако после этого они уже не смогут получать пособие по безработице в максимальном размере. Срок выплаты будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем — 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Фото: kzn.ru

Новые правила также защищают беременных женщин, которые остались без работы. В случае пересечения первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.

Ране сообщалось, что сейчас на учете в центрах занятости состоят 1,9 млн человек.



Ольга Плешкова