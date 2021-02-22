Под Нижнекамском хотят возвести поселок ИЖС

В Нижнекамском районе будут выделять землю для строительства коттеджей на льготных условиях в поселке городского типа Камские Поляны, сообщает «НТР 24».



Как пояснил первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, получить землю на льготных условиях смогут не только местные жители, но и проживающие в других районах Татарстана, а еще в других регионах России: «Земельные участки будут с готовой инфраструктурой. В Камских Полянах утвержден генеральный план поселка, выделены участки многодетным семьям».

Фото: pixabay.com

Напомним, в Татарстане запустили цифровой сервис строительства домов индивидуального жилищного строительства на едином портале госуслуг. Этот сервис позволит оказывать услуги в сфере градостроительной деятельности в упрощенном виде.

Маргарита Головатенко