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В Казани сошел с рельсов трамвай-«гармошка»

08:14, 31.03.2021 1
В Казани сошел с рельсов трамвай-«гармошка»
Фото: kzn.ru

В Советском районе Казани, в районе улицы Сафиуллина, трамвай-«гармошка» пятого маршрута сошел с рельсов. Об этом в редакцию «Реального времени» сообщили очевидцы.

В эти минуты трамвай при помощи крана поднимают и затаскивают на рельсы.

О возможных пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гвардейской у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца. Прокуратура РТ провела проверку информации и не обнаружила оснований для принятия мер.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:54
    Еще бы прокуратура что-то обнаружила. Ведь тогда бы пришлось давать делу о неудовлетворительном состоянии казанских трамваев ход (регулярно сходящих с рельсов и ломающихся) и выпячивать в СМИ фамилию главного из МУП "Метроэлектротранс". А пока он крепко сидит на своем месте благодаря близким отношениям сами знаете с кем, хотя весь город уже смеется над регулярными событиями с казанскими трамваями.
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