В Казани сошел с рельсов трамвай-«гармошка»

В Советском районе Казани, в районе улицы Сафиуллина, трамвай-«гармошка» пятого маршрута сошел с рельсов. Об этом в редакцию «Реального времени» сообщили очевидцы.

В эти минуты трамвай при помощи крана поднимают и затаскивают на рельсы.

О возможных пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гвардейской у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца. Прокуратура РТ провела проверку информации и не обнаружила оснований для принятия мер.



Ольга Плешкова