Гендиректора «Татфлота» оштрафовали за неисполнение требований транспортного прокурора

Гендиректора «Татфлота» Владимира Веденкова оштрафовали за неисполнение требований транспортного прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Его признал виновным в административном правонарушении мировой судья судебного участка №4 по Вахитовскому судебному району Казани.

Установлено, что ранее прокуратура выявила эксплуатацию «Татфлотом» теплохода «Москва-130» с некомплектностью спасательных средств - в нарушение требований безопасности пассажирских перевозок, а также компания систематически нарушает трудовые права работников.

После этого надзорный орган внес представление в адрес гендиректора компании. Акт прокурорского реагирования остался без должной реакции со стороны гендиректора «Татфлота».

Привлечение к ответственности за неисполнение требований транспортного прокурора не снимает с руководителя компании обязанности устранить выявленные ранее нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа РТ. Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры до полного устранения нарушений законодательства.

Фото: realnoevremya.ru / Александр Шакиров (архив)

Напомним, капитан судна «Москва-130» допустил перегруз на 100 с лишним пассажиров на маршруте, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Единственным подсудимым по этому делу стал капитан судна. В июне 2018 года его приговорили к штрафу.

Татьяна Демина