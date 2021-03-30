Зампредседателя Арбитража РТ получил рекомендацию ВККС для назначения главой АС Белгородской области

Заместитель председателя Арбитражного суда Татарстана Марат Гумеров получил рекомендацию Высшей квалифколлегии судей (ВККС) РФ для назначения главой АС Белгородской области. Об этом сообщает «Право.ру». Кандидата попросили объяснить причины, по которым он не служил в армии.

Гумеров был единственным кандидатом. Его попросили объяснить, почему он не служил в армии. Тот ответил, что сначала он поступил в аспирантуру, а затем работал в таможенных органах. После того как начал работать в суде, призыву помешало «временное заболевание».

Также Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ порекомендовала назначить председателем Арбитражного суда Поволжского округа Дениса Плотникова. Другой кандидат — судья АС РТ Багдар Ситдиков отозвал заявление.

Денис Плотников. Фото: belgorod.arbitr.ru

О возможном назначении Гумерова и отсутствии руководителя АС Приволжского округа «Реальное время» писало на прошлой неделе.