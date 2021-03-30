В Ростехнадзоре назначили нового руководителя
Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Предыдущий глава ведомства Алексей Алешин освобожден от этой должности — он занимал пост с 2014 года.
Трембицкий до назначения был замглавы Ростехнадзора более восьми лет. До этого руководил Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.
Ранее сменился руководитель Приволжского управления Ростехнадзора, им стал Азат Мубаракшин. Приказ о назначении подписывал еще Алешин.ОбществоВласть
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