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В Ростехнадзоре назначили нового руководителя

16:31, 30.03.2021
В Ростехнадзоре назначили нового руководителя
Фото: gosnadzor.ru (на фото - Трембицкий)

Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предыдущий глава ведомства Алексей Алешин освобожден от этой должности — он занимал пост с 2014 года.

Алексей Алешин. Фото: commons.wikimedia.org

Трембицкий до назначения был замглавы Ростехнадзора более восьми лет. До этого руководил Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Ранее сменился руководитель Приволжского управления Ростехнадзора, им стал Азат Мубаракшин. Приказ о назначении подписывал еще Алешин.

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