Банк ЗЕНИТ оформляет ипотеку на покупку квартиры у Госжилфонда Татарстана
Банк ЗЕНИТ предлагает оформить кредит на приобретение квартир у Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан (ГЖФ). Теперь клиенты, участники программы, могут взять ипотеку с господдержкой по ставке от 4,9% годовых на срок до 25 лет и выкупить жилье у фонда.
Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей. Погашать кредит можно с помощью материнского или отцовского капитала. По условиям заемщику необходимо подать в банк заявку на ипотечный кредит дистанционно через сайт или в любом офисе, приложив справку от фонда с данными по остаточным платежам, и взять ипотеку на покупку квартиры.
«Банк ЗЕНИТ помогает участникам ГЖФ выкупить квартиру и оформить ее в собственность. Также заемщики могут получить налоговый вычет, в том числе с оплаченных процентов банку», — отметил заместитель председателя правления банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.
Справка
В соответствии с ФЗ от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», ст. 1 п. 2, право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации, мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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