Банк ЗЕНИТ оформляет ипотеку на покупку квартиры у Госжилфонда Татарстана

Банк ЗЕНИТ предлагает оформить кредит на приобретение квартир у Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан (ГЖФ). Теперь клиенты, участники программы, могут взять ипотеку с господдержкой по ставке от 4,9% годовых на срок до 25 лет и выкупить жилье у фонда.

Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей. Погашать кредит можно с помощью материнского или отцовского капитала. По условиям заемщику необходимо подать в банк заявку на ипотечный кредит дистанционно через сайт или в любом офисе, приложив справку от фонда с данными по остаточным платежам, и взять ипотеку на покупку квартиры.

«Банк ЗЕНИТ помогает участникам ГЖФ выкупить квартиру и оформить ее в собственность. Также заемщики могут получить налоговый вычет, в том числе с оплаченных процентов банку», — отметил заместитель председателя правления банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»