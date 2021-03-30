Новости общества

15:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

И.о. зампреда правительства Ставрополья задержали по делу о мошенничестве

12:03, 30.03.2021
И.о. зампреда правительства Ставрополья задержали по делу о мошенничестве
Фото: Максим Платонов

Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2013 по 2015 года получил не менее 130 млн рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Также говорится, что он получал деньги через посредников и лично. Кроме того, у Петрашова были подконтрольные ему юридические лица.

В скором времени его доставят к следователям.

Ранее правительство Ставропольского края было отправлено в отставку. Причина — задержание зампреда кабмина Александра Золотарева по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем