Рособрнадзор может сделать аккредитацию и лицензирование вузов бессрочными

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор может сделать аккредитацию и лицензирование вузов бессрочными. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Новая модель аккредитации и лицензирования разрабатывалась при участии ректоров и проректоров российских университетов с учетом пожеланий.

«Та модель, которая у нас получится, должна отвечать актуальным мировым тенденциям. Она не должна сдерживать развитие отечественной высшей школы, но при этом не должно страдать и качество получаемого образования. Нам нужно избежать ошибок 1990-х годов, когда открылись тысячи вузов и филиалов, которые просто торговали дипломами», — цитирует пресс-служба ведомства руководителя Анзора Музаева.

Действие нынешней модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021-м должна быть принята новая. Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. При этом ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против отмены аккредитации.



Ольга Плешкова