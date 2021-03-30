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Рособрнадзор может сделать аккредитацию и лицензирование вузов бессрочными

11:50, 30.03.2021
Рособрнадзор может сделать аккредитацию и лицензирование вузов бессрочными
Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор может сделать аккредитацию и лицензирование вузов бессрочными. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Новая модель аккредитации и лицензирования разрабатывалась при участии ректоров и проректоров российских университетов с учетом пожеланий.

«Та модель, которая у нас получится, должна отвечать актуальным мировым тенденциям. Она не должна сдерживать развитие отечественной высшей школы, но при этом не должно страдать и качество получаемого образования. Нам нужно избежать ошибок 1990-х годов, когда открылись тысячи вузов и филиалов, которые просто торговали дипломами», — цитирует пресс-служба ведомства руководителя Анзора Музаева.

Действие нынешней модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021-м должна быть принята новая. Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. При этом ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против отмены аккредитации.

Ольга Плешкова
ОбществоОбразование
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