Новости спорта

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Неизвестный поджег машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова

10:48, 30.03.2021

Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил в соцсетях о поджоге своего автомобиля неизвестным.

«Сегодня ночью мне сожгли машину. Это, конечно, печально и шок, но прорвемся!» — написал Егоров в «Инстаграм».

Инцидент попал на видеокамеру близлежащего дома. На нем видно, как неизвестный человек подходит к автомобилю Егорова, после чего происходит хлопок и начинается пожар.

Судя по фотографиям с места происшествия, помимо автомобиля Егорова пострадали еще несколько соседних машин.

Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью, при этом никаких угроз, по его словам, он в последнее время не получал.

Напомним, ранее в Самаре завершилось расследование дела в отношении казанца, который сжег автомобиль своего партнера по бизнесу.

СпортПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем