Неизвестный поджег машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова

Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил в соцсетях о поджоге своего автомобиля неизвестным.

«Сегодня ночью мне сожгли машину. Это, конечно, печально и шок, но прорвемся!» — написал Егоров в «Инстаграм».

Инцидент попал на видеокамеру близлежащего дома. На нем видно, как неизвестный человек подходит к автомобилю Егорова, после чего происходит хлопок и начинается пожар.

Судя по фотографиям с места происшествия, помимо автомобиля Егорова пострадали еще несколько соседних машин.

Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью, при этом никаких угроз, по его словам, он в последнее время не получал.

Напомним, ранее в Самаре завершилось расследование дела в отношении казанца, который сжег автомобиль своего партнера по бизнесу.