Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко

Правительство РФ опровергло сообщения о возможном увеличении цен на молоко из-за экосбора.

«Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

Сегодня «Известия» сообщили, что молоко может подорожать на 10-15% из-за экосбора. ПО данным издания, с 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а не выполнившие норматив будут платить экосбор по двойному тарифу.

В пресс-службе вице-премьера пояснили, что в концепции расширенной ответственности производителей не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. И отметили, что с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован.

Недавно гендиректор Национального Союза производителей молока России Артем Белов заявил, что рост цен на молоко в 2021 году не превысит индекса потребительской инфляции.

При этом из-за роста стоимости энергоносителей, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, белковых кормов себестоимость молока выросла на 15%, а переработки — на 5—7%. А для покупателей же удорожание составило в среднем 4%.