Артем Белов: «Рост цен на молоко будет укладываться в потребительскую инфляцию»

Фото: Максим Платонов (архив)

Гендиректор Национального Союза производителей молока России Артем Белов заявил, что рост цен на молоко в 2021 году не превысит индекса потребительской инфляции. Хотя из-за роста стоимости энергоносителей, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, белковых кормов себестоимость молока выросла на 15%, а переработки — на 5—7%. Для покупателей же удорожание составило в среднем 4%.

— Себестоимость выросла существенно. Важным фактором является регуляторная инициатива, в том числе маркировка, которая серьезно повлияет на себестоимость. Но молоко — это социально значимая категория. Мы все видим, что значительная доля молока продается в рамках акционных продаж, скидки имеют достаточно высокую глубину, поэтому для производителя это всегда будет баланс интересов: сохранение потребителя либо рост цены и снижение потребления. Поэтому я не ожидаю, что будет серьезный рост цен на молоко. Я думаю, что он будет укладываться в потребительскую инфляцию.

Напомним, за январь 2021 года сельхозпроизводители Татарстана смогли заработать 7,8 млрд рублей, из них 6 млрд приходится на животноводство.