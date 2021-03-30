Правоохранителей предложили премировать за обеспечение санитарной безопасности в пандемию

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением премировать сотрудников правоохранительных органов, которые занимались обеспечением санитарной безопасности во время пандемии. Письмо с предложением направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Хамзаев отметил, что весь прошедший год в России применяются особые требования санитарной безопасности. Большая нагрузка легла на правоохранителей, которые наряду с медиками вносили значительный вклад в борьбу с пандемией.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности единовременного премирования сотрудников правоохранительных органов, которые были заняты обеспечением соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах, в размере двух должностных окладов», — приводит текст обращения RT.



Напомним, что правоохранительные органы республики за период самоизоляции выявили 27 460 административных правонарушений. Общественник Дмитрий Румянцев предложил амнистировать тех, кто получил штраф за нарушение режима самоизоляции.



Ольга Плешкова