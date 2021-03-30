МЧС: людей под завалами после взрыва газа в многоэтажке Зеленодольска нет

Кинологи обследовали зону обрушения квартир в многоэтажке в Зеленодольске после взрыва газа. По предварительным данным, под завалами больше никого нет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин.

В результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадали. Поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Всего в доме проживали 96 человек, они эвакуированы. Большинство из них размещены у родственников, 18 человек — в пункте временного размещения, организованном властями города на базе местного санатория.



Взрыв газа в девятиэтажном кирпичном доме на Ленина, 39а, в Зеленодольске произошел в понедельник вечером. В итоге обрушилось шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.