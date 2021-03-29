Директор фирмы в Татарстане обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 16 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего директора ООО «Группа компаний «Чистый мир». Он обвиняется в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере» (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с января 2015 года по сентябрь 2017 года мужчина включал в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) заведомо ложные данные о незаконных налоговых вычетах по фиктивным взаимоотношениям с подконтрольной ему организацией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так он занизил налогооблагаемую базу и уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 16 млн рублей. Свою вину мужчина не признал, однако ущерб полностью возместил.

В отношении обвиняемого применили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направили в Советский суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Татьяна Леухина