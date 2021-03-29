В Татарстане за последние сутки выявили 38 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане второй день подряд за сутки выявляют 38 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 37 — контактные. 14 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии коронавирусом в республике заразились 19 348 человек.

В Казани за последние сутки подтвердились 13 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — 10, в Бугульминском районе РТ — четыре, в Нурлатском — два.

В Буинском, Высокогорском, Елабужском, Менделеевском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском и Ютазинском районах Татарстана выявили по одному заболевшему COVID-19.



Источник: yandex.ru/covid19

Вылечились от коронавируса в Татарстане за последние сутки 9 человек, всего — 16 120. Умерли от COVID-19, по последним данным, 412 татарстанцев.

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