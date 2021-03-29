В Кремле заявили, что на рассмотрение приглашения Байдена на саммит по климату Путину потребуется время

Участие президента России Владимира Путина в виртуальном саммите по борьбе с изменением климата будет рассматриваться. На прошлой неделе принять участие в нем российского лидера пригласил президент США Джо Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока неизвестно, поступило ли предложение по дипломатическим каналам.

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«Россия является участницей Парижской конвенции (по борьбе с изменениями климата, — прим. ред.), наша страна занимает очень ответственную, последовательную позицию. Но что касается непосредственно этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию (президента РФ в нем, — прим. ред.)», — цитирует ТАСС Пескова.

В феврале США вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли в ноябре прошлого года. Вашингтон планирует организовать саммит по климату 22—23 апреля в виртуальном формате. Президент США Джо Байден пригласил на него 40 мировых лидеров, в том числе Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.



Татьяна Леухина