СМИ: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в апрельском саммите по климату.



Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на чиновников, имена которых не раскрываются, пишет RT.

Позже в Белом доме уточнили, что американский лидер еще не говорил с Путиным и Си Цзиньпином о возможности их участие в переговорах по климату.

Ранее сообщалось, что президент России не планирует участвовать в саммите по климату, который пройдет по инициативе США.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в феврале США вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это дает надежду на выполнение поставленных в документе задач.



Татьяна Демина