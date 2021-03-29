Автобусы Ford Transit, которые производятся в Татарстане, выйдут на маршрутные линии Москвы

Елабужское предприятие «Соллерс Форд» поставит Московскому транспорту более 160 новых маршрутных автобусов для городских перевозок. Первые 7 автобусов вышли на маршрутные линии уже в конце 2020 года. Остальные появятся на улицах Москвы в начале лета.

Автобусы малого класса Ford Transit специально разработали для транспортного комплекса российской столицы. Такой транспорт будет использоваться на маршрутах, которые проходят по узким улицам, где большие автобусы затрудняются проехать.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые комфортабельные автобусы Ford Transit рассчитаны на перевозку 18 сидячих и 4 стоящих пассажиров. Также в нем есть места для перевозки людей с ограниченными возможностями с подлокотником, расположенным у сдвижной двери. Все сиденья автобуса расположены по ходу движения, тканевая обивка сидений — в фирменном паттерне московского транспорта.

Автобус оснащен устройством контроля и погашения билетов (валидатором), системой световой и звуковой сигнализации требования остановки, автоматической системой пожаротушения, внешним и салонным температурным датчиком, системой информирования пассажиров (электронные маршрутоуказатели, медиапанель, аудиоинформатор), оборудованием мониторинга функционального состояния водителя, видеокамерами, климат-контролем и USB-зарядками.

Все автобусы окрасили в фирменный цвет московского транспорта. Перед применением краска прошла испытания и тесты на заводе Ford в Елабуге, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В начале марта дептранс Москвы сообщил, что электробус-«гармошку» от КАМАЗа запустят на самых загруженных маршрутах.



В феврале власти российской столицы совместно с КАМАЗом запустят сервис «транспорт по требованию».

Татьяна Леухина