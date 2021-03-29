На портале госуслуг Татарстана запустили сервис оплаты разовых работ по газоснабжению

На портале госуслуг Татарстана запустили новый сервис оплаты разовых (ремонтных) работ по газоснабжению. Оплатить их можно по лицевому счету или по штрих-коду.

При оплате услуг по лицевому счету гражданам необходимо указать 8 цифр лицевого счета и свой абонентский пункт, при оплате по штрих-коду — 28 цифр без пробелов, указанных на квитанции-извещении.

После введения этих данных необходимо указать сумму платы за разовые работы по газоснабжению, проверить пользовательские данные и ввести реквизиты банковской карты, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. В завершение будет сформирована квитанция об оплате.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали чаще получать электронные госуслуги. В 2020 году жители РТ оформили 187 млн электронных услуг, что на 6 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.



Татьяна Демина