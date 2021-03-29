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На портале госуслуг Татарстана запустили сервис оплаты разовых работ по газоснабжению

11:22, 29.03.2021
На портале госуслуг Татарстана запустили сервис оплаты разовых работ по газоснабжению
Фото: realnoevremya.ru

На портале госуслуг Татарстана запустили новый сервис оплаты разовых (ремонтных) работ по газоснабжению. Оплатить их можно по лицевому счету или по штрих-коду.

При оплате услуг по лицевому счету гражданам необходимо указать 8 цифр лицевого счета и свой абонентский пункт, при оплате по штрих-коду — 28 цифр без пробелов, указанных на квитанции-извещении.

После введения этих данных необходимо указать сумму платы за разовые работы по газоснабжению, проверить пользовательские данные и ввести реквизиты банковской карты, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. В завершение будет сформирована квитанция об оплате.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали чаще получать электронные госуслуги. В 2020 году жители РТ оформили 187 млн электронных услуг, что на 6 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Татьяна Демина
Технологии Татарстан
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