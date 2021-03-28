Telegram-каналы сообщили об отставке Рогозина — в «Роскосмосе» это опровергают

В «Роскосмосе» назвали выдумками и слухами информацию в Telegram-каналах о скором увольнении главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом пишет ТАСС.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Фото: wikimedia.org

Сегодня вечером в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в ближайшее время Рогозин уйдет с поста главы «Роскосмоса». Его место займет один из заместителей министра обороны РФ.

На этой неделе глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ведомство нашло за 2020 год в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей. Есть нарушения нормативов финансирования, бухгалтерского учета и другие.



Татьяна Леухина