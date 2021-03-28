Telegram-каналы сообщили об отставке Рогозина — в «Роскосмосе» это опровергают
В «Роскосмосе» назвали выдумками и слухами информацию в Telegram-каналах о скором увольнении главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом пишет ТАСС.
«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Сегодня вечером в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в ближайшее время Рогозин уйдет с поста главы «Роскосмоса». Его место займет один из заместителей министра обороны РФ.
На этой неделе глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ведомство нашло за 2020 год в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей. Есть нарушения нормативов финансирования, бухгалтерского учета и другие.
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