Володин заявил, что санкции против России вводят из-за ее побед

Победы России в разных областях становятся причинами санкции со стороны западных стран, их цель — сдерживание страны. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться», — написал политик в своем Telegram.

Политическую систему России обвиняют в «недемократических решениях», а достижениям в российской экономике пытаются помешать запретами на поставку энергоресурсов России в Европу.

Аналогичная ситуация и с пандемией коронавируса, из-за которой в Европе и других странах «умирают сотни тысяч человек» без возможности сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь, приводит слова политика RT.

Поставки и производство российской вакцины блокируются, свою вакцину, по словам Володина, в Европе не поставляют или продают, тем самым удерживая монополию на рынке.

Любые успехи России будут блокироваться и в дальнейшем.

На этой неделе посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций. В интервью Forbes он заявил, что просит вернуть в РФ этот сорт сыра. По словам Терраччано, Италия долгие годы остается страной, дружественной к России, поэтому было бы хорошим жестом исправить это недоразумение.

Татьяна Леухина