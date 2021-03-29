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Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +8 градусов

05:23, 29.03.2021
Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 29 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром туман, местами гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. В Казани от +4°С до +8°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +3°С до +7°С.

Общество Татарстан
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