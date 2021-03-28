Кардиолог сообщила сколько шагов нужно делать в день

Человеку следует делать не менее 10 тысяч шагов в день, а в неделю — 70 тысяч, чтобы чувствовать себя бодрее после зимы рассказала радиостанции «Говорит Москва» терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

По ее словам, ходьба — это основа человеческой жизнедеятельности. Врач рекомендует заниматься скандинавской ходьбой, благодаря которой можно сжечь много калорий.

Кроме того, следует использовать ходьбу в качестве спорта, людям с избыточным весом или с заболеваниями суставов, а также пожилым.

«Неужели нам, правда, необходимо проходить 10 тысяч шагов в день?». Ответ на этот вопрос подняла в своей статье для международного издания The Conversation исследователь Линдси Боттомс из Университета Хартфордшира.

