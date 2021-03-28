В апреле Госдума вернется к законопроекту о запрете иностранного ВНЖ для чиновников

Законопроект, запрещающий вид на жительство за рубежом для всех госслужащих и военных, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в апреле. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на Павла Крашенинникова (председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству). Серьезных поправок в текст законопроекта вносить не собираются, как сказал депутат.

Законопроект, о котором идет речь, внес Владимир Путин. 20 января его приняли в первом чтении. В первую очередь, он запрещает занимать государственные должности не только тем, у кого есть второе гражданство или подданство, но и вид на жительство за границей (или любой другой документ, который подтверждает право на постоянное проживание в другом государстве).

Напомним, в январе парламентарии разрабатывали закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Гражданки России, в соответствии с этим законопроектом, имеют право на то, чтобы вынашивать детей только для россиян (или для людей с российским ВНЖ).

