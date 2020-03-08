«Первый канал» рассказал о единственной в Росгвардии женщине-пилоте — она служит в Татарстане

Фото: скриншот видео 1tv.ru/

Единственная в рядах Росгвардии женщина-пилот служит в авиаотряде татарстанского управления. Ее зовут Анастастия Апасейкина она является летчиком-штурманом вертолета Ми-8.

Сюжет о женщине-пилоте накануне выпустил «Первый канал». Апасейкина закончила Ульяновский институт гражданской авиации, однако в отличие от сокурсниц направилась на военную стезю. В Росгвардии она служит уже полтора года.

«Основной кайф в том, что понимаешь — сама управляешь такой махиной, таким вертолетом большим. Профессионализм не зависит от пола», — говорит Апасейкина.

И.о. командира авиаотряда Росгвардии по Татарстану Альфред Валиуллин рассказал, что в вопросе принятия девушки-пилота на службу были сомнения, так как для управления вертолетом нужна физическая сила. Кроме того, ее попросили докладывать по радиосвязи в мужском роде.

При этом директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что женщины в войсках национальной гвардии есть на всех специальностях.

«Обычно песню “обнимая небо крепкими руками” мужчины поют, но, видите, у нас и женщины обнимают небо крепкими руками» — приводит слова Золотова «Первый канал»