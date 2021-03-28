В прошлом году Казань приобрела 53 автобуса на газу

Фото: Максим Платонов

В Минтрансе РТ состоялось заседание I пленума Республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин сообщил о том, что в рамках нацпроекта Казанская агломерация приобрела 53 автобуса на газу. Также в 2020 году были отремонтированы 261,6 км дорог на сумму 8,2 млн рублей.

В текущем году запланирован ремонт дорог, ведущих к социально значимым объектам, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».