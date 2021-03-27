В Казани открыли бюст Кариму Тинчурину

Фото: prefectura_kzn

Сегодня, в Международный день театра, в Казани открыли бюст одного из основоположников татарского театрального искусства, драматурга, актера и режиссера Карима Тинчурина. Памятник установили у входной группы парка, носящего имя драматурга, на пересечении улиц Тинчурина и Татарстана, в Вахитовском районе Казани.

Высота бюста — примерно 1,4 метра, автор скульптуры — Рустам Габбасов. Портретное сходство у памятника с оригиналом есть, но в нем все равно велика доля модернизма. Драматург изображен в шляпе и с развевающимся шарфом.

Карим Галиевич Тинчурин (1887—1938) — драматург, актер, режиссер. Автор 27 пьес, в том числе комедий «Дискуссия» («Моназарэ», 1906), «Капризный жених» («Назлы кияу», 1916). В 1937 году 56-летнего драматурга расстреляли по делу о «султангалиевщине», обвинив в шпионаже в пользу Японии. В 1950-х попавшего под каток репрессий Тинчурина реабилитировали. Его пьесы до сих пор ставятся на театральной сцене, а в Казани есть драматический театр имени Тинчурина. Теперь появился и памятник в городе.

Фото: скриншот, соцсеть

Напомним, не так давно в историческом центре Казани появилась мемориальная доска в честь композитора Сары Садыковой. А на минувшей неделе в Минкульте обсудили, как в дальнейшем в Татарстане будут увековечивать память знаковых деятелей.

