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В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса

11:24, 27.03.2021
В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса

В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса, всего 19 272 случая. Об этом сообщает оперативный штаб.

Вылечился от коронавируса за последние сутки в республике 61 человек, всего — 16 062.

ОбществоМедицина Татарстан
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