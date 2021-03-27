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27 марта в России пройдет экологическая акция «Час Земли»

08:46, 27.03.2021 3
27 марта в России пройдет экологическая акция «Час Земли»
Фото: kzn.ru

Сегодня, 27 марта, в России пройдет экологическая акция «Час Земли». Она состоится в онлайн-режиме из-за пандемии, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, который является организатором мероприятия.

«Выключить свет» в этом году можно не только дома, но еще и в постах, и в сторис в социальных сетях. Начало акции в 20.30 мск. Тема 2021 года — экологическая открытость, поэтому девиз акции — #откройся!.

Также в этом году традиционно будет выбрана столица «Часа Земли». Она будет определена посредством подсчета количества участников из разных городов по отношению к численности населения. Ее объявят 30 марта.

Ранее, по словам пресс-секретаря Минэкологии РТ Лилии Мулюковой, подтвердили свое участие 35 организаций, в том числе ТЦ «Мега», магазин «Мегастрой», сеть быстрого питания «Макдоналдс», «Шаляпин палас отель», МУП «Водоканал». Этот список может расшириться еще больше. В прошлом году, благодаря участию в акции «Час Земли», татарстанцы сэкономили 50 МВт электроэнергии.

Также МУП «Водоканал» на час отключит освещение административных зданий, АО «Казэнерго» отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Кроме этого, без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского кремля со стороны улицы Батурина и другие объекты. Присоединиться к акции может любой желающий, просто выключив электроприборы дома на один час.

Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:03
    Нужное дело.
    Человечество потребляет избыточно.

    Зачем надо 67 пар туфель?
    Это означает, что прапрапрапраправнучка будет ходить босиком - её пра-пра-бабка израсходует всю нефть на туфли "по моде".
    Крокодилов и прочих буйволов женщины уже истребили на туфли и модные сумочки.
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  • Анонимно 14:15
    Че за бред и чушь? Просто кто-то сэкономленную энергию за 1 час положит в карман!!!! Вот и весь ваш час земли!
    А если хотите о земле позаботиться, то купите технологии обработки мусора и посадите деревьев пару миллиардов саженцев! Ваш час кто-то себе в карман положит, а деревья будут расти и синтезировать кислород еще не один десяток лет!
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    Анонимно 20:14
    красава, просто очень грамотный маркетинговый ход вся это экологическая тема
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