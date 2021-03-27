27 марта в России пройдет экологическая акция «Час Земли»

Сегодня, 27 марта, в России пройдет экологическая акция «Час Земли». Она состоится в онлайн-режиме из-за пандемии, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, который является организатором мероприятия.

«Выключить свет» в этом году можно не только дома, но еще и в постах, и в сторис в социальных сетях. Начало акции в 20.30 мск. Тема 2021 года — экологическая открытость, поэтому девиз акции — #откройся!.

Также в этом году традиционно будет выбрана столица «Часа Земли». Она будет определена посредством подсчета количества участников из разных городов по отношению к численности населения. Ее объявят 30 марта.

Ранее, по словам пресс-секретаря Минэкологии РТ Лилии Мулюковой, подтвердили свое участие 35 организаций, в том числе ТЦ «Мега», магазин «Мегастрой», сеть быстрого питания «Макдоналдс», «Шаляпин палас отель», МУП «Водоканал». Этот список может расшириться еще больше. В прошлом году, благодаря участию в акции «Час Земли», татарстанцы сэкономили 50 МВт электроэнергии.

Также МУП «Водоканал» на час отключит освещение административных зданий, АО «Казэнерго» отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Кроме этого, без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского кремля со стороны улицы Батурина и другие объекты. Присоединиться к акции может любой желающий, просто выключив электроприборы дома на один час.

