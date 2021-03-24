Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ряд административных зданий в Казани на время останутся без подсветки

12:37, 24.03.2021 2
Ряд административных зданий в Казани на время останутся без подсветки
Фото: kzn.ru

27 марта в Казани с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий исполкома Казанской ратуши, районных администраций и других зданий в городе. Таким образом Казань присоединится к международной экологической акции «Час Земли».

МУП «Водоканал» на час отключит освещение административных зданий, АО «Казэнерго» отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Кроме этого, без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского кремля со стороны улицы Батурина и другие объекты. Присоединиться к акции может любой желающий, просто выключив электроприборы дома на один час.

В прошлом году, по информации пресс-службы Минэкологии РТ, по итогам акции «Час Земли» татарстанцы сэкономили 50 МВт электроэнергии.

Ранее «Реальное время» сообщало, что к международной экологической акции «Час земли» в Татарстане присоединятся не менее 35 предприятий. В этом году к акции присоединятся крупные торговые центры.

Ольга Плешкова
Справка

«Час Земли» — международная символическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Экологи призывают выключить свет и бытовые электроприборы на 1 час. В глобальных масштабах это экономит ресурсы энергопотребления.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    Ненадолго же и мировая акция давно известна
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    О, Час Земли, интересное событие.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем