Ряд административных зданий в Казани на время останутся без подсветки
27 марта в Казани с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий исполкома Казанской ратуши, районных администраций и других зданий в городе. Таким образом Казань присоединится к международной экологической акции «Час Земли».
МУП «Водоканал» на час отключит освещение административных зданий, АО «Казэнерго» отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Кроме этого, без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского кремля со стороны улицы Батурина и другие объекты. Присоединиться к акции может любой желающий, просто выключив электроприборы дома на один час.
В прошлом году, по информации пресс-службы Минэкологии РТ, по итогам акции «Час Земли» татарстанцы сэкономили 50 МВт электроэнергии.
Ранее «Реальное время» сообщало, что к международной экологической акции «Час земли» в Татарстане присоединятся не менее 35 предприятий. В этом году к акции присоединятся крупные торговые центры.
Справка
«Час Земли» — международная символическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Экологи призывают выключить свет и бытовые электроприборы на 1 час. В глобальных масштабах это экономит ресурсы энергопотребления.
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