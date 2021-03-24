Ряд административных зданий в Казани на время останутся без подсветки

27 марта в Казани с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий исполкома Казанской ратуши, районных администраций и других зданий в городе. Таким образом Казань присоединится к международной экологической акции «Час Земли».

МУП «Водоканал» на час отключит освещение административных зданий, АО «Казэнерго» отключит подсветку знака «М» на въезде в город по Оренбургскому тракту. Кроме этого, без подсветки останутся мечеть «Аль-Марджани», стены Казанского кремля со стороны улицы Батурина и другие объекты. Присоединиться к акции может любой желающий, просто выключив электроприборы дома на один час.



В прошлом году, по информации пресс-службы Минэкологии РТ, по итогам акции «Час Земли» татарстанцы сэкономили 50 МВт электроэнергии.

Ранее «Реальное время» сообщало, что к международной экологической акции «Час земли» в Татарстане присоединятся не менее 35 предприятий. В этом году к акции присоединятся крупные торговые центры.



Ольга Плешкова