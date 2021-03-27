В Нижнекамске в многоквартирном доме отремонтировали места общего пользования после проверки омбудсмена РТ

В Нижнекамске в многоквартирном доме в местах общего пользования провели ремонт после того, как в феврале Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская выявила в нем нарушения прав на нормальные условия проживания.



«...все замечания устранены: поставлены новые лейки в душевых, новые батареи, в помещении стало тепло, на каждую кабину повесили шторки, поставили новые пластиковые окна, крючки для одежды», — сообщила омбудсмен в своем Instagram после визита в проблемный дом ее общественного помощника в Нижнекамском районе РТ.

Сабурская добавила, что планируется капитальный ремонт многоквартирного дома. Вопрос условий проживания в нем про-прежнему остается у нее на контроле.

Напомним, проверку омбудсмен провела после обращения нижнекамца, который попросил приехать ее к нему «для ознакомления с обстоятельствами дела». Тогда Сабурская отметила, что в общей душевой повреждена напольная плитка, в плохом состоянии окна, есть неисправности в работе вентиляции, что требует ремонта.

Татьяна Демина