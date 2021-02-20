Обдусмен Татарстана выявила нарушения прав на нормальные условия проживания в нижнекамском доме

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская выявила нарушения прав на нормальные условия проживания в многоквартирном доме Нижнекамска, которое раньше было общежитием. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Проверку омбудсмен провела после обращения нижнекамца, который попросил приехать ее к нему «для ознакомления с обстоятельствами дела».

«В здании остались помещения общего пользования, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, что нарушает права жителей на благоприятные условия проживания», — написала Сабурская.

Омбудсмен отметила, что в общей душевой повреждена напольная плитка, в плохом состоянии окна, есть неисправности в работе вентиляции, что требует ремонта.

«Также есть ряд вопросов к работе управляющих организаций в части косметического ремонта в здании данного многоквартирного дома», — добавила Сабурская.

Житель многоквартирного дома, где выявили нарушения, передал ей письменное обращение, по которому работа будет осуществляться дальше.



Осенью прошлого года студент КФУ пожаловался на обшарпанное здание общежития, в которое его заселили.

Татьяна Демина