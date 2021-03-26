Юлия Ефимова выступит на трех дистанциях на чемпионате России в Казани

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова выступит в трех дисциплинах на чемпионате России по плаванию в Казани.

Именитая пловчиха примет участие в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом. Две последние дистанции являются отборочными в сборную России на летние Олимпийские игры в Токио.

Фото: dspkazan.com

Ожидается, что чемпионат страны по плаванию пройдет в Казани и стартует 3 апреля во Дворце водных видов спорта.

Напомним, ранее в Японии началась эстафета олимпийского огня, символизирующая скорое проведение Олимпиады.