Челнинца подозревают в убийстве знакомого во время пьянки с компанией

56-летнего челнинца подозревают в убийстве знакомого ножом — 43-летнего жителя автограда нашли мертвым 25 марта в квартире одного из домов в 49-м комплексе города. Об этом сообщает Следком по РТ.



По предварительным данным, в квартире собралась компания, в которой злоупотребляли спиртным. После застолья гости стали ложиться спать. В это время между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт — потерпевший пнул мужчину. Тогда тот пошел к себе домой и взял нож. Вернувшись в квартиру, он нанес потерпевшему смертельные ранения.

Компания же в дальнейшем просто продолжила распивать спиртное. Спустя время в квартиру пришел еще один мужчина, чтобы забрать свою жену. Он узнал о произошедшем и, выйдя на улицу с женой, сообщил о случившемся проезжавшему мимо экипажу полиции. Злоумышленника задержали.

Мужчина ранее был судим, он признал причастность к преступлению. Следствие в скором времени обратится с ходатайством в суд, чтобы мужчину заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на еще одного жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело — его подозревают в убийстве знакомого. Следствие считает, что двое мужчин пришли к общей знакомой, где стали вместе распивать спиртное. Женщина уснула, а между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один убил другого.

Маргарита Головатенко