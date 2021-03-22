Татарстанца подозревают в убийстве знакомого после попойки

На 41-летнего жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело — его подозревают в убийстве его 35-летнего знакомого. Тело потерпевшего с множественными ножевыми ранениями головы и шеи обнаружили 20 марта в квартире одного из домов на бульваре 60-летия Октября, сообщает Следком по Татарстану.



Подозреваемый дал признательные показания. Следствие считает, что двое мужчин в ночь с 19 на 20 марта пришли к общей знакомой, где стали вместе распивать спиртное. Женщина уснула, а между мужчинами произошел конфликт. Потерпевший оскорбил подозреваемого, после чего последний, вооружившись двумя ножами, начал ими наносить удары по разным частям тела. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый разбудил знакомую и отправил в полицию, чтобы она сообщила о произошедшем. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Следствие в ближайшее время обратится в суд, чтобы подозреваемого заключили под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее суд признал виновным 64-летнего жителя Буинского района Татарстана за убийство знакомого. Причиной конфликта послужила продажа подушек — пока подсудимый спал, потерпевший продал четыре его подушки. Мужчина полностью признал свою вину, ему назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Маргарита Головатенко