Томи Ламса: «У нас «Ак Барс» теперь перед глазами. Через два-три года станем сильнее»

Наставник «Салавата Юлаева» Томи Ламса на итоговой пресс-конференции подвел итог сезона для уфимского клуба. По его мнению, главная проблема команды в том, что низшие «рабочие» звенья не помогают ударному первому — не хватает «химии».



— Наше первое звено выглядело очень сильно, можно вспомнить домашние матчи с Казанью. Но в плей-офф «Ак Барс» смог сделать шаг вперед и закрыл наших лидеров.

Сейчас наша задача сделать так, чтобы вторые и третьи могли помочь им. За прошедший сезон мы не смогли наладить «химию» в других сочетаниях, в этом и есть главная проблема.

Также финский наставник утверждает, что в нынешнем сезоне стала лучше работать тренерская вертикаль.

— Когда я говорил, что «Салават Юлаев» стал лучше в нынешнем сезоне, то имел в виду тренировочный процесс, работу вертикали и уровень взаимодействия в команде.

Но я считаю, что строить организацию нужно несколько лет, и через два-три года мы станем еще сильнее. В КХЛ сегодня большой уровень соперничества, но мы до сих пор раздавлены тем, что не смогли выиграть Кубок Гагарина.

У нас теперь перед глазами есть пример «Ак Барса». Работу Николая Цулыгина могу оценить только с положительной стороны, — сказал Ламса.

Напомним, «Салават» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина уфимский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором всухую уступил «Ак Барсу» (0-4).

Эрик Добролюбов