Облигации Telegram начнут продавать на Санкт-Петербургской бирже

Квалифицированные инвесторы могут начать торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Об этом сообщает «Коммерсант».

Доходность к погашению ценных бумаг составит примерно 6,3%. С 26 марта можно заключать сделки с еврооблигациями компании Telegram Group. Торги будут проводиться с 10.00 до 18.40 по московскому времени. Номинал бумаги составит 1 тыс. долларов.

Компания разместила облигации на сумму более 1 млрд долларов. Если в течение 5 лет Telegram проведет IPO, то держатели облигаций получат скидку 10% к цене размещения при конвертации долга в акции.

«После провала проекта TON Дуров переоформил инвестиции в кредит под проценты. И через 4—5 месяцев ему надо будет найти порядка полумиллиарда долларов для возврата плюс научиться зарабатывать сотни миллионов долларов ежегодно. Для проекта, который никогда ничего не зарабатывал, не говоря о прибыльности, это кажется нереалистичным. Так что я по-прежнему не вижу варианта, кроме продажи», — сообщил ранее бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг.

