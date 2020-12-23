Экс-директор особых направлений Telegram прокомментировал монетизацию мессенджера

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг прокомментировал «Реальному времени» монетизацию Telegram со следующего года за счет новых платных функций.

— Я не верю в успех такой монетизации. После провала проекта TON Дуров переоформил инвестиции в кредит под проценты. И через 4—5 месяцев ему надо будет найти порядка полумиллиарда долларов для возврата плюс научиться зарабатывать сотни миллионов долларов ежегодно. Для проекта, который никогда ничего не зарабатывал, не говоря о прибыльности, это кажется нереалистичным. Так что я по-прежнему не вижу варианта, кроме продажи. Но продавать убыточный проект тоже сложно. Так что, возможно, объявленный план монетизации нужен как раз для того, чтобы найти инвесторов или набить цену, — сказал он в беседе с корреспондентом интернет-газеты.

Фото: flickr.com

Подробнее о нововведении популярного мессенджера — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина