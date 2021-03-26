Тюмень примет финал Кубка мира по лыжным гонкам в 2022 году

В следующем сезоне финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в России. Соревнования состоятся в Тюменской области.

По сообщению главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, гонки пройдут на арене «Жемчужина Сибири», где есть все для проведения соревнований подобного уровня.

К этому времени планируется видоизменить нынешнюю трассу, сократив спуск на финише спринтерского круга.

«Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, по-любому выигрывает», — сказала Вяльбе.

Напомним, последним победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам стал российский лыжник Александр Большунов.

