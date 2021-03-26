Еще у одного казанского трамвая сломалась дверь

В Казани проехал трамвай, у которого отвалилась дверь. Пост с видео был выложен в Telegram-канале.

Общественный транспорт ехал по городу со сломанной средней дверью. Судя по видео, пассажиров на момент съемки не было.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гвардейской у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца. Прокуратура РТ провела проверку информации и не обнаружила оснований для принятия мер.

