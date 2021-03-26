В Казани отреставрируют дом Чукашева за 83 млн рублей

Из бюджета выделят более 83 млн рублей на ремонт и реставрацию дома купца Чукашева в Казани. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Здание расположено по адресу улица Горького, дом 19, и является объектом культурного наследия федерального значения. В здании проведут строительно-монтажные и прочие работы и сделают благоустройство прилегающей территории.

ГИСУ РТ выступило заказчиком проекта. 718,9 кв. метра составляет общая площадь объекта. Здание передано на баланс государственного комитета РТ по туризму, где сейчас и располагается ведомство.

Ранее сообщалось, что в Казани по адресу улица Подлужная, дом 49, начнутся противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Усадьба городская: флигель первой половины XIX века».

