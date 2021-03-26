Дело главы поселения в Татарстане, застрелившего женщину вместо лисы, закончилось примирением

Глава сельского поселения в Кайбицком районе Татарстана Фидаил Нигматзянов, который застрелил местную жительницу из охотничьего ружья, по ошибке приняв ее за лису, избежал наказания. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Напомним, что трагедия произошла 7 декабря 2020 года. За день до трагедии муж Диляры обнаружил на участке лисьи следы и проделанную рыжей разбойницей дыру в теплице, где семья держала кур. Одну птицу лиса утащила. Поэтому-то хозяйка дома и начала звонить главе поселения Фидаилу Нигматзянову — просить его помощи.

Фото: ntv.ru

На теле жертвы эксперты обнаружили 28 ранений от выстрелов дробью — пострадала грудная клетка, брюшная полость, плечо, рука. Когда женщину привезли в больницу, врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.



Нигматзянову было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сначала родственники погибшей требовали сурового наказания, но затем смягчились и предложили пойти на примирение. В качестве моральной компенсации чиновник пообещал выплатить семье убитой им женщины не менее миллиона рублей.

Прокуратура может обжаловать это решение. На это у ведомства есть 10 дней.



Ольга Плешкова