СМИ предупредили о риске дефицита туалетной бумаги

В мире из-за пандемии коронавируса возможны перебои в поставках туалетной бумаги. Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов.

Как выяснил Bloomberg, от этой проблемы уже пострадали экспортеры товаров, которые перевозятся контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками.

Глава бразильской компании Suzano SA, которая обеспечивает около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий Вальтер Шалька предупредил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.

В среду книгоиздатели предупредили о риске подорожания книг в связи с тем, что они столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр.

Импорт в Россию бумаги и картонных изделий снизился в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года на 14,5%, до 101,7 тыс. тонн, в денежном выражении — на 8%, до $152,8 миллиона.



Татьяна Леухина