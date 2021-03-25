Кукморской библиотеке присвоили имя писателя Сергея Михалкова — видео

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Сегодня Кукморской центральной детской библиотеке присвоили имя писателя Сергея Михалкова. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Имя известного литератора татарстанской библиотеке должны были дать октябре 2020 года. Но планам помешала пандемия коронавируса. На торжественную церемонию приехали известные литераторы и внук Михалкова — Егор Кончаловский.

Детская центральная библиотека в Кукморе стала 20-й по счету в мире, которой присвоили имя Сергея Михалкова. Центральную библиотеку Кукмора капитально отреставрировали в прошлом году. В фондах библиотеки хранится 95 тыс. экземпляров книг, из них 37 тыс. — в детском отделении.

На прошлой неделе в Казани наконец заработала Национальная библиотека Татарстан в здании НКЦ. Здесь начали выдавать книги и открыли для посетителей читальные залы. Корреспондент «Реального времени» побывал в обновленной библиотеке и поделился своими впечатлениями. Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина