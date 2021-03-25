NAVI не едет на сингапурский мейджор. У Mag выявлен коронавирус

Фото: ©Natus Vincere

Украинская команда NAVI по Dota 2 не выступят на ONE Esports Singapore Major 2021. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте и в социальных сетях клуба.

Причиной стал обнаруженный коронавирус у тренера команды Андрея Mag Чипенко. Чипенко должен был выступить в основном составе в качестве игрока замены, поскольку у Богдана Iceberg Василенко и Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко тоже был выявлен Covid-19. Еще одним стендином должен был стать Роман RAMZES666 Кушнарев.



«За несколько дней до вылета в Сингапур повторные тесты обнаружили COVID-19 у Mag. Он взаимодействовал с другими участниками команды на последнем буткемпе, но никоим образом не контактировал с заболевшими Iceberg и ALWAYSWANNAFLY, которых там не было», — говорится в официальном сообщении Natus Vincere.

По правилам, если в момент прибытия в Сингапур хотя бы у одного игрока команды обнаружили коронавирус, то отправили бы на карантин всю команду и та осталась бы в чужой стране надолго.