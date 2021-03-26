В Татарстане насчитывается 2 тысячи детей с эпилепсией

В Татарстане насчитывается 2 тысячи детей, больных эпилепсией. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист невролог ПФО, главный детский эпилептолог Управления здравоохранения Казани Елена Морозова.

В Казани живут 925 детей с таким заболеванием.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вокруг эпилепсии существует масса мифов, в том числе о том, что болезнь неизлечима. Однако это не так: на 70% правильное лечение может привести к ремиссии, приводит слова Морозовой пресс-служба Минздрава РТ.

«Реальное время» ко Всемирному дню борьбы с эпилепсией поинтересовалось у специалистов, как действовать, если у человека приступ, по каким признакам диагностируют эпилепсию, что делать, если диагноз уже поставлен, а самое главное — почему эпилепсия не приговор. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина