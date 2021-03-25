СМИ: Иран нанес ракетный удар по израильскому судну

Грузовое судно, принадлежащее израильской компании, получило повреждения в Аравийском море в результате попадания в него иранской ракеты. В результате инцидента экипаж не пострадал.

Судно направлялось из Танзании в Индию. После атаки оно продолжило движение. Ущерб оценят после прибытия судна в порт. 12-й израильский канал предупреждает, что об инциденте проинформировали владельца судна и силы безопасности Израиля. Они изучают степень серьезности инцидента.

Фото: pixabay.com

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно Helios Ray в Оманском заливе в конце февраля 2021 года. МИД Ирана отверг претензии Израиля.

Татьяна Леухина