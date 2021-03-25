30 млрд рублей на реабилитацию переболевших ковидом — это много или мало?

В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрено более 30 млрд рублей на реабилитацию лиц, которые перенесли коронавирус, рассказала сегодня вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Достаточно их? Конечно, нет. Но по крайней мере, на организацию запуска этого процесса, на помощь тем учреждениям, которые уже готовы проводить реабилитацию, это значимая сумма, которая выделяется на решение этой задачи», — цитирует Карелову ТАСС.

Карелова также рассказала, что 10% санаторно-курортных учреждений уже готовы работать по программам реабилитации.

Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева ранее заявляла, что 80% всех переболевших COVID-19, даже среди тех, кто перенес болезнь в легкой форме, должны пройти реабилитацию. На сегодня это примерно 3,6 млн человек, если опираться на официальное число заболевших.

Порядка 60% от общего числа переболевших коронавирусом подвержены риску стать инвалидами при отсутствии правильной реабилитации, добавляла Яковлева.

Фото: Ринат Назметдинов

30 млрд рублей на реабилитацию переболевших ковидом — это:

8 333 рубля на одного нуждающегося в реабилитации после ковида, исходя из приведенных выше оценок и подсчетов.

после ковида, исходя из приведенных выше оценок и подсчетов. На эти средства действительно можно поехать в санаторий, правда, ненадолго. В Татарстане за эту сумму в санатории можно провести три дня с питанием и лечением : по оценке портала бронирования Санатории-России.рф, сутки обойдутся в республике в среднем в 2 750 рублей. Причем в Татарстане, по данным портала, еще самый дешевый отдых в санаториях среди регионов России.

: по оценке портала бронирования Санатории-России.рф, сутки обойдутся в республике в среднем в 2 750 рублей. Причем в Татарстане, по данным портала, еще самый дешевый отдых в санаториях среди регионов России. Государству дешевле будет привить человека, чем тратиться на его реабилитацию: отпускная цена «Спутника V» почти в десять раз ниже (866,91 руб.), «ЭпиВакКороны» — чуть менее чем в два раза ниже (4 330 рублей).

(866,91 руб.), «ЭпиВакКороны» — чуть менее чем в два раза ниже (4 330 рублей). Чуть больше, чем стоит одна упаковка препарата от ковида, — максимальная стоимость «Фавипиравира» в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 руб., включая НДС (упаковка 50 таблеток). Он входит в перечень препаратов, указанных в методрекомендациях Минздрава, однако эффективность «Фавипиравира» не смогли подтвердить в Японии, где он был разработан.

— максимальная стоимость «Фавипиравира» в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 руб., включая НДС (упаковка 50 таблеток). Он входит в перечень препаратов, указанных в методрекомендациях Минздрава, однако эффективность «Фавипиравира» не смогли подтвердить в Японии, где он был разработан. На эти средства можно сходить на прием в частную клинику, правда, всего дважды . По оценке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в 2020 году один визит к врачу в такой клинике в России стоил 3 тысячи рублей.

. По оценке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в 2020 году один визит к врачу в такой клинике в России стоил 3 тысячи рублей. Полное обследование в частной клинике стоит в пять раз дороже — 40 тысяч рублей, по оценке ФМБА.

— 40 тысяч рублей, по оценке ФМБА. Меньше одного федерального МРОТ , который составляет 12 792 рубля.

, который составляет 12 792 рубля. Меньше, чем прожиточный минимум в Татарстане на душу населения, — он составляет 9 955 рублей.

Александр Артемьев