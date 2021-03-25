За сутки в России обнаружили 9 221 новый случай коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 9 221, до 4 492 692. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,21%.

Умерло за сутки 393 человека, всего — 96 612. Условная летальность заболевания увеличилась до уровня 2,15%.

За сутки выписали по выздоровлению от коронавируса 10 881 человека. В целом уже выздоровел 4 109 281 человек. Доля выписанных пациентов выросла до 91,5% от общего числа заразившихся.

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